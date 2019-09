© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

In attesa di Torino-Milan posticipo in programma domani per il 5° turno di Serie A, ecco la classifica aggiornata dopo le gare di oggi:

Inter 15

Juventus 13

Atalanta 10

Napoli 9

Cagliari 9

Roma 8

Bologna 8

Lazio 7

Torino 6*

Milan 6*

Sassuolo 6

Brescia 6

Parma 6

Lecce 6

Fiorentina 5

Hellas Verona 5

Genoa 5

Udinese 4

SPAL 3

Sampdoria 3

* una gara in meno