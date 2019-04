Serie A, 500 mln di commissioni in 3 anni. Il 23.5% solo dalla Juve

Oltre 500 milioni di euro. Sono i soldi spesi dalle società di Serie A per le commissioni per gli agenti negli ultimi tre anni.

Nell'ultimo report pubblicato dalla FIGC, relativo al 2018, l'Inter ha speso leggermente di più della Juventus, ma nel triennio la società campione d'Italia è avanti per distacco.

Il club bianconero, infatti, con i 118.6 milioni di euro versati in commissioni per i procuratori ha pagato il 23.5% delle commissioni di tutta la Serie A nei 36 mesi che vanno da gennaio 2016 a dicembre 2018.

⚽️🇮🇹 The #FIGC has published the total agent fees paid by #SerieA clubs in 2018. Overall increase of 24% compared to previous year. #Juventus the club that spent the most from 2016, ahead of #ASRoma, #ACMilan and #Inter 📈 #CIESsportsintel #sportsbiz #football #calcio pic.twitter.com/sOuQA3UoMR

— CIES Sports Intelligence (@CIESsportsintel) 23 aprile 2019