Serie A, 7-10 giugno data limite per la ripresa del campionato

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, in Italia c'è una data limite per la ripresa del campionato che dovrebbe essere fissata tra il 7 e il 10 giugno e questo comporterebbe anche il necessario taglio del format delle coppe europee, eliminando qualche gara e varando magari le Final Four. E' chiaro che tutti i tempi sono dettati dal virus e dal suo andamento ed è altrettanto chiaro che, nonostante qualche presidente abbia l'intenzione di aspettare a tempo indeterminato la possibilità di riprendere la stagione, ciò non sarà possibile per evitare di mettere a rischio anche il prossimo campionato 2020-2021.