Sono settimane chiave per il futuro prossimo del Milan. Venerdì scorso i rossoneri hanno rilasciato il documento di bilancio - che dovrà essere approvato giovedì 25 ottobre durante l'assemblea dei soci - dell'unico anno di Yonghong Li. Una relazione che getta possibili inquietanti...

FOCUS TMW - FFP, gli scenari per il Milan. Dal nuovo Voluntary al ban

FFP, gli scenari per il Milan. Dal nuovo Voluntary al ban

Milan, il Flamengo apre inchiesta interna per cessione Paquetà

Dal sito dell'AIA arrivano le designazioni arbitrali per la nona giornata di Serie A:

