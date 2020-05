Serie A a 22 squadre? No, Gravina riporta in auge l'idea di playoff e playout

Playoff e playout per chiedere la stagione di Serie A e mettere al sicuro Federazione e Lega stessa da ricorsi e controricorsi, con un'estate funestata da cause e appigli legali. Questa è stata e sembra sia tornata ad essere l'idea del presidente federale Gabriele Gravina nel caso, che si fa sempre più concreto, di un nuovo spostamento della data di ripresa. Niente blocco delle retrocessioni dunque, che porterebbe la Serie A a 22 squadre con la presumibile promozione di Benevento e Crotone: il numero uno della FIGC continua sulla strada dello scontro in campo per determinare la composizione del prossimo campionato.