Serie A a porte chiuse: come funzionano i rimborsi? Tutto dipende dalle singole società

Rimangono 5 le partite di serie A che si giocheranno a porte chiuse: sabato Udinese-Fiorentina; domenica Milan-Genoa, Sassuolo-Brescia, Parma-SPAL e Juventus-Inter. Da definire la situazione di Sampdoria-Verona, lunedì, quando il decreto avrà esaurito i suoi effetti.

Ma gli abbonati o coloro i quali hanno acquistato il biglietto per una partita che si gioca a porte chiuse saranno rimborsati?

Tutto dipende dalle singole società, prova a spiegare il Corriere della Sera. Nello specifico, la Juve attende la circolare governativa di attuazione del decreto per dare indicazioni in merito, così come il Milan che però ha già avviato l’iter necessario al rimborso: riguarderà non solo il costo del biglietto ma anche la quota parte di abbonamento (un diciannovesimo del prezzo totale, dunque). L’Inter è coinvolta per il rinvio della partita con la Samp e intende aspettare che venga stabilita la data del recupero prima di decidere come comportarsi. C’è attesa anche per capire chi sarà ammesso sugli spalti per le partite a porte chiuse.