Serie A a rischio: il Governo apre agli allenamenti individuali ma non di squadra

Repubblica oggi in edicola spiega che l'orientamento del governo in merito all'attività sportiva in generale è quella di consentire gli allenamenti individuali ma non quelli di squadra. I calciatori potrebbero scendere in campo singolarmente o a coppie per una seduta atletica ma senza usare il pallone, messo al bando per le prime settimane se non addirittura fin alla fine di maggio. Questo rischia di non rotolare perché potenziale veicolo di contagio, come nei colpi di testa che potrebbero trasportare eventuali gocce di Covid19.