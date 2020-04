Serie A, allenatori divisi sulla ripresa. Conte e Sarri non si sono dichiarati

Nel suo editoriale a pagina 2 del Corriere dello Sport, il direttore del quotidiano Ivan Zazzaroni ha fatto il punto sulla volontà degli allenatori di tornare in campo e di riprendere il campionato ma anche dei dubbi di alcuni di loro. 12 allenatori di Serie A, nel dettaglio Fonseca, Inzaghi, Pioli, Mihajlovic, Nicola, Liverani, Gasperini, Juric, De Zerbi, Di Biagio, Zenga e Gattuso hanno già espresso la grande voglia di tornare a lavoro. Iachini, Ranieri e D'Aversa hanno invece espresso qualche dubbio. Lopez, Gotti e Longo seguono le rispettive posizioni, alle volte poco chiare, dei loro presidenti. Ci sono però due protagonisti assoluti, che ci hanno abituato a battaglie e ad attraversare l'odio delle tifoserie diventandone gli idoli, che non si sono ancora mai espressi. Sarri e Antonio Conte, da più pagati tra i colleghi oltre che da leader della classifica l'uno e da inseguitore l'altro, si sono chiusi in un silenzio per certi versi assordante, visto che potrebbe fare la differenza anche per tanti colleghi.