Serie A, anche il Paese pagherebbe un conto salato con lo stop al calcio

Non ripartire con il campionato di calcio non sarebbe un danno solo per i club e dunque per il movimento stesso, ma anche per l'economica italiana. Il mancato ritorno in campo costerebbe alla Serie A circa 313,1 milioni di euro e il Fisco ci rimetterebbe il 37% di contributi. Non solo. Anche per quanto riguarda l'occupazione, fermarsi adesso metterebbe a rischio oltre 46mila posti di lavoro. Uno scenario che dunque spiega bene perché si stia tentando di portare a termine l'attuale stagione. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.