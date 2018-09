Serie A, anticipi e posticipi dal 4° al 16° turno di campionato

Attraverso i propri organi ufficiali, la Lega Serie A ha rivelato il calendario delle gare del massimo campionato per i prossimi tredici turni, cioè finto alla sedicesima giornata del 15-16-17-18 dicembre. In ossequio alla nuova divisione del campionato, ci sono ben sette tra anticipi e posticipi, con le rimanenti gare che verranno dunque giocate la domenica alle ore 15. Dopo la sosta si riprende dunque con Inter-Parma di sabato 15 alle ore 15, mentre il Napoli scenderà in campo al San Paolo alle 18 contro la Fiorentina. Di seguito tutte le scelte della Lega:

4ª giornata di andata

Sabato 15 Settembre 2018 Ore 15.00 Inter-Parma

Sabato 15 Settembre 2018 Ore 18.00 Napoli-Fiorentina

Sabato 15 Settembre 2018 Ore 20.30 Frosinone-Sampdoria

Domenica 16 Settembre 2018 Ore 12.30 Roma-Chievoverona

Domenica 16 Settembre 2018 Ore 18.00 Empoli-Lazio

Domenica 16 Settembre 2018 Ore 20.30 Cagliari-Milan

Lunedì 17 Settembre 2018 Ore 20.30 SPAL-Atalanta

5ª giornata di andata

Venerdì 21Settembre 2018 Ore 20.30 Sassuolo-Empoli

Sabato 22 Settembre 2018 Ore 15.00 Parma-Cagliari

Sabato 22 Settembre 2018 Ore 18.00 Sampdoria-Inter

Sabato 22 Settembre 2018 Ore 20.30 Fiorentina-SPAL

Domenica 23 Settembre 2018 Ore 12.30 Torino-Napoli

Domenica 23 Settembre 2018 Ore 18.00 Milan-Atalanta

Domenica 23 Settembre 2018 Ore 20.30 Frosinone-Juventus

6ª giornata di andata

Martedì 25 Settembre 2018 Ore 21.00 Inter-Fiorentina

Mercoledì 26 Settembre 2018 Ore 19.00 Udinese-Lazio

Giovedì 27 Settembre 2018 Ore 19.00 SPAL-Sassuolo

Giovedì 27 Settembre 2018 Ore 21.00 Empoli-Milan

7ª giornata di andata

Sabato 29 Settembre 2018 Ore 15.00 Roma-Lazio

Sabato 29 Settembre 2018 Ore 18.00 Juventus-Napoli

Sabato 29 Settembre 2018 Ore 20.30 Inter-Cagliari

Domenica 30 Settembre 2018 Ore 12.30 Bologna-Udinese

Domenica 30 Settembre 2018 Ore 18.00 Parma-Empoli

Domenica 30 Settembre 2018 Ore 20.30 Sassuolo-Milan

Lunedì 1 Ottobre 2018 Ore 20.30 Sampdoria-SPAL

8ª giornata di andata

Venerdì 5 Ottobre 2018 Ore 20.30 Torino-Frosinone

Sabato 6 Ottobre 2018 Ore 15.00 Cagliari-Bologna

Sabato 6 Ottobre 2018 Ore 18.00 Udinese-Juventus

Sabato 6 Ottobre 2018 Ore 20.30 Empoli-Roma

Domenica 7 Ottobre 2018 Ore 12.30 Genoa-Parma

Domenica 7 Ottobre 2018 Ore 18.00 Napoli-Sassuolo

Domenica 7 Ottobre 2018 Ore 20.30 SPAL-Inter

9ª giornata di andata

Sabato 20 Ottobre 2018 Ore 15.00 Roma-SPAL

Sabato 20 Ottobre 2018 Ore 18.00 Juventus-Genoa

Sabato 20 Ottobre 2018 Ore 20.30 Udinese-Napoli

Domenica 21 Ottobre 2018 Ore 12.30 Frosinone-Empoli

Domenica 21 Ottobre 2018 Ore 18.00 Fiorentina-Cagliari

Domenica 21 Ottobre 2018 Ore 20.30 Inter-Milan

Lunedì 22 Ottobre 2018 Ore 20.30 Sampdoria-Sassuolo

10ª giornata di andata

Sabato 27 Ottobre 2018 Ore 15.00 Atalanta-Parma

Sabato 27 Ottobre 2018 Ore 18.00 Empoli-Juventus

Sabato 27 Ottobre 2018 Ore 20.30 Torino-Fiorentina

Domenica 28 Ottobre 2018 Ore 12.30 Sassuolo-Bologna

Domenica 28 Ottobre 2018 Ore 18.00 Milan-Sampdoria

Domenica 28 Ottobre 2018 Ore 20.30 Napoli-Roma

Lunedì 29 Ottobre 2018 Ore 20.30 Lazio-Inter

11ª giornata di andata

Venerdì 2 Novembre 2018 Ore 20.30 Napoli-Empoli

Sabato 3 Novembre 2018 Ore 15.00 Inter-Genoa

Sabato 3 Novembre 2018 Ore 18.00 Fiorentina-Roma

Sabato 3 Novembre 2018 Ore 20.30 Juventus-Cagliari

Domenica 4 Novembre 2018 Ore 12.30 Lazio-SPAL

Domenica 4 Novembre 2018 Ore 18.00 Bologna-Atalanta

Domenica 4 Novembre 2018 Ore 20.30 Udinese-Milan

12ª giornata di andata

Venerdì 9 Novembre 2018 Ore 20.30 Frosinone-Fiorentina

Sabato 10 Novembre 2018 Ore 15.00 Torino-Parma

Sabato 10 Novembre 2018 Ore 18.00 Genoa-Napoli

Sabato 10 Novembre 2018 Ore 20.30 SPAL-Cagliari

Domenica 11 Novembre 2018 Ore 12.30 Atalanta-Inter

Domenica 11 Novembre 2018 Ore 18.00 Sassuolo-Lazio

Domenica 11 Novembre 2018 Ore 20.30 Milan-Juventus

13ª giornata di andata

Sabato 24 Novembre 2018 Ore 15.00 Udinese-Roma

Sabato 24 Novembre 2018 Ore 18.00 Juventus-SPAL

Sabato 24 Novembre 2018 Ore 20.30 Inter-Frosinone

Domenica 25 Novembre 2018 Ore 12.30 Parma-Sassuolo

Domenica 25 Novembre 2018 Ore 18.00 Lazio-Milan

Domenica 25 Novembre 2018 Ore 20.30 Genoa-Sampdoria

Lunedì 26 Novembre 2018 Ore 20.30 Cagliari-Torino

14ª giornata di andata

Sabato 1 Dicembre 2018 Ore 15.00 SPAL-Empoli

Sabato 1 Dicembre 2018 Ore 18.00 Fiorentina-Juventus

Sabato 1 Dicembre 2018 Ore 20.30 Sampdoria-Bologna

Domenica 2 Dicembre 2018 Ore 12.30 Milan-Parma

Domenica 2 Dicembre 2018 Ore 18.00 Chievoverona-Lazio

Domenica 2 Dicembre 2018 Ore 20.30 Roma-Inter

Lunedì 3 Dicembre 2018 Ore 20.30 Atalanta-Napoli

15ª giornata di andata

Venerdì 7 Dicembre 2018 Ore 20.30 Juventus-Inter

Sabato 8 Dicembre 2018 Ore 15.00 Napoli-Frosinone

Sabato 8 Dicembre 2018 Ore 18.00 Cagliari-Roma

Sabato 8 Dicembre 2018 Ore 20.30 Lazio-Sampdoria

Domenica 9 Dicembre 2018 Ore 12.30 Sassuolo-Fiorentina

Domenica 9 Dicembre 2018 Ore 18.00 Genoa-SPAL

Domenica 9 Dicembre 2018 Ore 20.30 Milan-Torino