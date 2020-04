Serie A, c'è incertezza sulla ripresa degli allenamenti agonistici: si spera nel 18 maggio

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola fa il punto sulla ripresa degli allenamenti in Serie A. Se il 4 maggio sarà il giorno della ripresa degli allenamenti individuali, resta da vedere cosa il Governo avrà deciso in merito alla ripresa della fase agonistica di alcuni sport.

Le squadre sono pronte a ripartire con allenamenti individuali ma - si legge - per non più di due settimane. La speranza è di ripartire con gli allenamenti collettivi dal 18 maggio, ma tutto dipenderà dal Governo, che entro domani riceverà anche la Certificazione delle attività sportive che il Politecnico di Torino sta preparando su input del CONI.