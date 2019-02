Serie A, cambia di nuovo la data di Milan-Empoli: si giocherà di venerdì

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Per la seconda volta in pochi giorni è stata modificata la data di Milan-Empoli, gara valida per la sesta giornata del girone di ritorno della Serie A 2018/19. La partita non si disputerà più sabato 23 febbraio alle ore 18.00 ma - ha comunicato poco fa la Lega Serie A - venerdì 22 febbraio alle 20.30.