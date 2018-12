Serie A, chi è in bilico e chi no dopo l'ultimo week-end di campionato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Lazio è in ritiro, il Bologna pure. Non se le passano bene i fratelli Inzaghi che, dall'ultimo turno di campionato, ne escono con una posizione decisamente meno solida. Simone e Filippo accomunati da una posizione comune, da una classifica che vede gli emiliani in piena zona retrocessione e i capitolini che un anno fa allo stesso punto della stagione aveva 32 punti, mentre adesso 24 con una crisi di risultati senza sosta. Tre pareggi consecutivi in campionato, un ko indolore, ma senza appello, in Europa League. E' forse il momento più delicato per Simone, che deve fare i conti anche con un rapporto, in questo momento, tutt'altro che idilliaco con il presidente Lotito. Lo svelò il Ministro Salvini che ha assistito a Lazio-Milan col numero uno biancoceleste, lo confermano i fatti e un appoggio sempre meno incondizionato. Che però per il momento non fa rima con esonero.

A Bologna, contro l'evidenza dei risultati, Filippo Inzaghi continua a godere dell'appoggio della società: "Non credo sia questa una settimana rilevante per il mio futuro", ha detto oggi in conferenza stampa, alla vigilia della gara di Coppa Italia contro il Crotone. Intanto, però, la società ha mandato la squadra in ritiro perché serve una svolta immediata a una squadra che non sa più vincere".

"Ci abbiamo riflettuto, e abbiamo confermato la fiducia a Ivan Juric". Parole e pensieri di Giorgio Perinetti, direttore generale del Genoa che ha deciso di non cambiare dopo il ko incassato ieri sul campo del Torino. La squadra rossoblù, che era partita molto bene, è alle prese con un crollo verticale che dovrà essere arginato in uno-due turni. Altrimenti, per Preziosi sarà di nuovo l'ora di un altro ribaltone.

Infine, da monitorare la situazione di Stefano Pioli. La mediocrità in cui galleggia la Fiorentina non è ben digerita, dalla piazza più che dalla proprietà. Il 2-2 contro l'Inter ha invece rinsaldato la posizione dell'allenatore della Roma Eusebio Di Francesco: in questo momento, l'ombra di Paulo Sousa è un po' meno ingombrante.