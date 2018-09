Serie A, classifica aggiornata: i viola raggiungono il Sassuolo al 3° posto

In attesa di Parma-Empoli e Sassuolo-Milan, la Fiorentina conquista la sua quarta vittoria consecutiva in casa e si porta al terzo posto in classifica insieme al Sassuolo. Vincono anche Bologna, Torino e Genoa. Questa la classifica aggiornata di Serie A:

Juventus 21

Napoli 15

Fiorentina 13

Sassuolo 13*

Inter 13

Lazio 12

Genoa 12*

Roma 11

Torino 9

SPAL 9*

Sampdoria 8

Udinese 8

Parma 7*

Bologna 7

Milan 6**

Atalanta 6

Cagliari 6

Empoli 6*

Frosinone 1

Chievo -1

* Una partita in meno

** Due partite in meno