© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Atalanta si tiene stretto il quarto posto. Con il successo conquistato in casa della Lazio per 3-1 la squadra di Gasperini continua a volare sale a 62 punti in classifica, a -1 dall'Inter terza. Retrocesso il Frosinone invece che si fa raggiungere sul 2-2 dal Sassuolo e deve salutare la Serie A.

Juventus 89

Napoli 70*

Inter 63

Atalanta 62

Roma 58*

Torino 57

Milan 56*

Lazio 55

Sampdoria 49

SPAL 42

Sassuolo 42

Cagliari 40*

Fiorentina 40

Bologna 37*

Parma 38

Genoa 35*

Udinese 34*

Empoli 32*

Frosinone 24

Chievo 15 (-3)

*= una partita in meno