Serie A, classifica aggiornata: Milan al pari della Lazio

Pareggio per 0-0 tra Frosinone e Milan nella prima gara in programma per oggi. Un punto che serve poco ai rossoneri, visto che al momento raggiungono la Lazio ma che potrebbero vedere i biancocelesti a +3 al termine di questa giornata, senza contare la Sampdoria, che potrebbe scavalcare la formazione di Gattuso. Per i ciociari un piccolo passo verso la salvezza. Questa la classifica aggiornata in vista delle altre nove partite in programma per oggi:

Juventus 49

Napoli 41

Inter 33

Lazio 28

Milan 28*

Sampdoria 26

Fiorentina 25

Sassuolo 25

Atalanta 24

Roma 24

Torino 23

Parma 22

Genoa 19

Cagliari 17

Empoli 16

SPAL 16

Udinese 14

Bologna 13

Frosinone 10*

ChievoVerona 5**

* una partita in più

** 3 punti di penalizzazione