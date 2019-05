Serie A, classifica aggiornata: Roma a -1 dall'Inter e dalla Champions

© foto di www.imagephotoagency.it

Terza sconfitta in questo campionato della Juventus, che all'Olimpico deve arrendersi 2-0 dinanzi alla Roma. I giallorossi, grazie a questi tre punti, riagganciano così il Milan e si portano momentaneamente a -1 dalla Champions. Ecco la graduatoria aggiornata di Serie A, in attesa delle ultime due partite del 36° turno in programma domani:

Juventus 89

Napoli 76

Atalanta 65

Inter 63*

Milan 62

Roma 62

Torino 60

Lazio 58

Sampdoria 49

Sassuolo 42

SPAL 42

Cagliari 40

Fiorentina 40

Parma 38*

Bologna 37*

Udinese 37

Genoa 36

Empoli 35

Frosinone 24

Chievo 15*

* Una partita in meno