© foto di Federico De Luca

Il Bologna umilia il Parma tra le mura domestiche e fa un passo importantissimo verso la salvezza. Questa la classifica aggiornata di Serie A, in attesa dell'ultima sfida del 36° turno, in corso proprio in questi minuti, tra Inter e Chievo:

Juventus 89

Napoli 76

Atalanta 65

Inter 63*

Milan 62

Roma 62

Torino 60

Lazio 58

Sampdoria 49

Sassuolo 42

SPAL 42

Cagliari 40

Bologna 40

Fiorentina 40

Parma 38

Udinese 37

Genoa 36

Empoli 35

Frosinone 24

Chievo 15*

* Una partita in meno