Serie A, classifica marcatori: Caputo aggancia CR7 e Immobile a 3 gol

“L’Inter? Le prime partite sono complicate per tutti... chiaramente i valori poi vengono fuori. Ora cominciano anche gli scontri diretti, sarà un bel campionato”. Così a TuttoMercatoWeb sul momento nerazzurro il grande ex Walter Zenga. L’allenatore milanese ha voglia di una panchina...

La Gazzetta dello Sport in prima: "Tegola Milan, si ferma il Pipita"

Messaggero Veneto: "Udinese, il cuore non basta"

Il Secolo XIX: "Vittoria buttata via. La Samp si ferma agli 11 metri"

Roma, il Corriere dello Sport titola: "Ossigeno per Di Francesco"

Fiorentina, La Nazione in prima pagina: "Firenze si ribella"

6 - Piatek. 5 - Insigne. 4 - Defrel, De Paul. 3 - Gomez, Milik, Immobile, Ronaldo, Rigoni, Boateng, Benassi, Caputo. 2 - Belotti, Petagna, Babacar, Matuidi, Berardi, Quagliarella, Bernardeschi, Chiesa, Gervinho, Bonaventura, Caprari, Ferrari, Simeone, Higuain, Pandev, Perisic, Pastore, Pavoletti, Mandzukic, Stepinski, Milenkovic, Zielinski, Inglese, Meité, El Shaarawy. 1 - Kolarov, Florenzi, Barillà, Candreva, Cristante, Under, Kouame, Calabria, Kownacki, Mertens, Dzeko, Giaccherini, Di Francesco, Dimarco, Fazio, Mattiello, Santander, Caidedo, Acerbi, Kessie, Gerson, Hateboer, Kurtic, Joao Pedro, Correa, Lasagna, Manolas, Luis Alberto, Brozovic, Parolo, Pasalic, Pjaca, Icardi, Pjanic, Antenucci, Fofana, Tomovic, Barella, Cutrone, Dybala, Lirola, Krunic, Nainggolan, Khedira, Mraz, Milinkovic, Verdi, De Vrij, Castagne, Birsa, Adjapong, Matri.

Terzo gol per Caputo, che scala posizioni nella classifica marcatori della Serie A dopo il pareggio tra Empoli e Milan. L'attaccante dei toscani, capocannoniere della scorsa edizione della Serie B, raggiunge CR7 e Immobile. Guida, ovviamente, sempre Piatek.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy