Serie A, classifica marcatori: comanda Berardi. Poi 4 giocatori a 4 gol

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In attesa del posticipo tra Torino e Milan, dopo cinque giornate di Serie A c'è l'attaccante del Sassuolo Domenico Berardi in vetta alla classifica cannonieri. Seguono con quattro gol quattro giocatori, tra i quali spicca la sorpresa Mancosu che, però, in tre occasioni su quattro è andato a segno dal dischetto. Di seguito le prime posizioni.

5 gol - Domenico Berardi (Sassuolo).

4 gol - Ciro Immobile (Lazio), Marco Mancosu (Lecce), Alfredo Donnarumma (Brescia), Duvan Zapata (Atalanta).

3 gol - Dries Mertens (Napoli), Francesco Caputo (Sassuolo), Lorenzo Insigne (Napoli), Edin Dzeko (Roma), Aleksandar Kolarov (Roma), Cristian Kouamè (Genoa), Romelu Lukaku (Inter), Luis Muriel (Atalanta).