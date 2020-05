Serie A, come cambieranno gli stadi? Ingresso scaglionato e no alle banconote

Come cambieranno gli stadi alla fine della pandemia? Il Corriere della Sera prova a fare un punto, partendo dal presupposto che potrebbero restare chiusi per altri 18 mesi, con tutta la stagione 2020/21 che sarebbe dunque disputata all'interno di impianti vuoti. Ma poi come si tornerebbe alla normalità? Secondo il quotidiano sarà fondamentale abbattere la possibilità di contatti. A partire dall’ingresso allo stadio, che andrà scaglionato, come l’uscita, con orari prestabiliti per evitare assembramenti. I tifosi andranno sottoposti al controllo della temperatura corporea per fermare le persone a rischio. C’è il progetto di scanner facciali. Altro nodo è legato alle mascherine, visto che fino a questo momento erano vietata in quanto impedivano il riconoscimento dei tifosi. Infine gli acquisti dentro lo stadio: niente banconote e via all’uso degli acquisti via smartphone.