Serie A come la Bundesliga? Sky valuta la trasmissione in chiaro delle prime 2 giornate

Sky Italia potrebbe replicare il modello tedesco per la trasmissione in chiaro delle partite e, proprio come 'Sky Deutschland', decidere di mandare in chiaro 'Diretta Gol' per le prime due giornate successive alla ripresa del campionato. A svelare il retroscena è il quotidiano 'Il Giornale': Sky sta valutando la possibilità di mandare in chiaro le sfide della domenica sera su TV8, il suo canale del digitale terrestre. Resta però il nodo di fondo da sciogliere: per sottrarre la Lega di

serie A da qualsiasi responsabilità, ci sarà bisogno di un decreto del governo visto che la materia dei diritti tv è regolata dalla legge Melandri che prevede

solo trasmissione in criptato.