Serie A, con la ripresa degli allenamenti arriva la frenata per i tagli di stipendio

La ripresa degli allenamenti, fissata (se non ci saranno ripensamenti) per il prossimo 4 maggio, ha momentaneamente congelato le trattative per il taglio degli stipendi dei calciatori. Con il riavvicinarsi al ritorno in attività a pieno servizio diventa più difficile parlare di decurtazione dei compensi. Come si legge su Tuttosport il lavoro all'interno dei centri sportivi sarebbe incompatibile con l'interruzione dei pagamenti dei club agli atleti: il taglio effettivo agli stipendi dei tesserati sarebbe pari a un mese, massimo un mese e mezzo, equivalente all'incirca al periodo di effettiva sospensione degli allenamenti collettivi.