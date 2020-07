Serie A, CR7-Immobile a quota 30. Come Nordahl-Nyers negli anni ‘50

Con i gol di questa sera Cristiano Ronaldo e Ciro Immobile hanno raggiunto entrambi quota 30 reti in campionato, un evento rarissimo per il nostro campionato dato che era da quasi settantanni (stagione 1950/51) che due giocatori non raggiungevano quella cifra in campionato. Allora si trattava del milanista Gunnar Nordahl e dell’interista Istvan Nyers che bissavano l’impresa dell’anno prima andando entrambi a segno per almeno trenta volte in campionato. In entrambi i casi – 1949/50 e 1950/51 – vinse lo svedese con rispettivamente 35 e 34 reti.

Questo per quanto riguarda i campionati a girone unico. Prima invece era avvenuto già in due occasione che primo e secondo della classifica cannonieri superassero quota 30: nel 1927/28 fu Libonatti, con 35 reti, a vincere il titolo sopravanzando il compagno del Torino Baloncieri (31 reti), mentre l’anno successivo vi furono addirittura tre calciatori a superare quota 30: Gino Rossetti (Torino) 36, Giuseppe Meazza (Alessandria) 33. Angelo Schiavo (Bologna) 30.