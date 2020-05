Serie A, Cvc vuole il 20% della Lega per 2,2 miliardi: un comitato valuterà l'offerta

Negli ultimi giorni, sulle scrivanie del presidente della Lega Calcio Dal Pino e dell'amministratore delegato De Siervo è arrivata l'offerta del fondo Cvc Capital per l'acquisto dei diritti televisivi della Serie A per i prossimi 10 anni valutandoli 11 miliardi di euro. La stessa Cvc punterebbe all'acquisto di una quota di minoranza della Lega di A investendo circa 2,2 miliardi di euro. L'assemblea che si è tenuta ieri avrebbe dato un'esclusiva di 4 settimane e per valutare la proposta verrà costituito un comitato composto da 4 membri. Secondo gli ultimi rumors, tra questi potrebbero esserci il presidente della Lazio Lotito, quello della Juventus Agnelli, il patron del Napoli De Laurentiis e un esponente della famiglia Percassi dell'Atalanta. Le discussioni potrebbero puntare a un aumento della proposta sul tavolo da 2,2 a 2,5 miliardi complessivi per la minoranza, anche se bisognerà comunque mettere d'accordo tutti e 20 i presidenti dell'assemblea, obiettivo non facile. Sul tavolo della Lega però sarebbero arrivate anche altre manifestazioni di interesse da parte di altri gruppi, come Blackstone ma anche Silver Lake Partners, colosso finanziario USA che ha già acquistato il 10% del Manchester City nel 2019. A riportarlo è Il Sole 24 Ore.