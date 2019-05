Serie A, da Giampaolo a Carli: le voci più importanti dei post-gara

Dalla gioia di Gasperini all'amarezza di Montella, dallo sfogo di D'Aversa alla "minaccia" di Giampaolo, passando per la malinconia post retrocessione di Baroni, fino al post-partita infuocato di Napoli-Cagliari. Queste tutte le dichiarazioni a caldo degli allenatori o dirigenti di Serie A sulle gare di ieri, in attesa dell'ultima sfida valida per il 35° turno in programma stasera tra Milan e Bologna:

Empoli-Fiorentina 1-0

TMW - Empoli, Andreazzoli: "Queste sono gare che si racconteranno" - Leggi la news, CLICCA QUI!

Fiorentina, Montella: "Sembra quasi una maledizione: troppa negatività" - Leggi la news, CLICCA QUI!

Lazio-Atalanta 1-3

Lazio, Inzaghi: "Addio Champions? Penso di sì. Obiettivo Europa League" - Leggi la news, CLICCA QUI!

Atalanta, Gasperini: "Per l'Europa messo il tetto, ora mancano le tegole" - Leggi la news, CLICCA QUI!

Parma-Sampdoria 3-3

D'Aversa: "Io tra i tecnici più apprezzati? A Parma si respira aria diversa" - Leggi la news, CLICCA QUI!

Sampdoria, Giampaolo: "Club alzi l'asticella, altrimenti vado via" - Leggi la news, CLICCA QUI!

Sassuolo-Frosinone 2-2

Sassuolo, De Zerbi: "Non siamo ancora maturi. Futuro? Io sto bene qui" - Leggi la news, CLICCA QUI!

Frosinone, Baroni: "E' mancata continuità, ora chiudiamo al meglio" - Leggi la news, CLICCA QUI!

Genoa-Roma 1-1

LIVE TMW - Genoa, Prandelli: "Chi è venuto allo stadio ci ha aiutato molto" - Leggi la news, CLICCA QUI!

LIVE TMW - Roma, Ranieri: "Dichiarazioni sulla Lazio? Sono tornato in Italia" - Leggi la news, CLICCA QUI!

Napoli-Cagliari 2-1

Ancelotti: "Il rigore non è stato dato certo per fare un favore al Napoli..." - Leggi la news, CLICCA QUI!