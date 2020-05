Serie A dal 13 giugno al 2 agosto? Il possibile calendario, c'è spazio anche per la Coppa Italia

Il Corriere dello Sport analizza la possibile composizione del calendario di Serie A in caso di ripresa il 13 giugno, come auspicato da Lega e FIGC. In quel fine settimana andrebbe in scena la 27^ giornata, big match Atalanta-Lazio. Qualche giorno dopo, il 17 gugno, spazio ai recuperi della 25^ giornata (Atalanta-Sassuolo, Inter-Sampdoria, Torino-Parma e Verona-Cagliari). Quindi via alla programmazione “regolare” a partire dal 21 giugno con una giornata ogni 3-4 giorni per arrivare alla 38^ giornata il 2 di agosto. Nel mezzo spazio anche per la Coppa Italia, competizione il cui termine era stato messo in discussione nei giorni scorsi: l’1 luglio le semifinali di ritorno, il 22 luglio la finale.

Questa l’ipotesi di calendario proposta:

13-14 giugno, 27^ giornata

17 giugno, recupero 25^ giornata

21 giugno, 28^ giornata

24 giugno, 29^ giornata

28 giugno, 30^ giornata

1 luglio, semifinali di ritorno di Coppa Italia

5 luglio, 31^ giornata

8 luglio, 32^ giornata

12 luglio, 33^ giornata

15 luglio, 34^ giornata

19 luglio, 35^ giornata

22 luglio, Finale Coppa Italia

26 luglio, 36^ giornata

29 luglio, 37^ giornata

2 agosto, 38^ giornata