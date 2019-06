Serie A, è già tempo di pensare al 19/20: luoghi e date di inizio dei ritiri

Il campionato è finito da pochi giorni, ma è già di tempo di pensare al prossimo per le venti squadre di massima serie italiana: alcune hanno le idee chiare, altre stanno aspettando di sapere chi le guiderà, altre ancora sembrano essere ancora in alto mare. Di seguito le informazioni ad oggi in nostro possesso per quanto riguarda i 20 ritiri della Serie A:

Atalanta - A Clusone dalla prima metà di luglio

Bologna - A Castelrotto dall'11 al 20 luglio.

Brescia - Non ancora comunicate.

Cagliari - A Peio Cogolo - Celledizzo dal 13 al 27 luglio.

Fiorentina - A Moena dal 6 al 21 luglio.

Genoa - A Neustift dall'8 al 20 luglio.

Hellas Verona - Non ancora comunicate.

Inter - Dall'8 a domenica 14 luglio a Lugano

Juventus - Alla Continassa, poi tournée in Cina.

Lazio - Ad Auronzo di Cadore dalla prima metà di luglio.

Lecce - A Santa Cristina dal 14 al 28 luglio.

Milan - A Milanello dalla prima metà di luglio.

Napoli - A Dimaro dal 6 al 26 luglio.

Parma - Da inizio luglio a Prato allo Stelvio

Roma - A Trigoria.

Sampdoria - A Ponte di Legno.

Sassuolo - A Vipiteno.

SPAL - A Tarvisio dall'8 al 20 luglio.

Torino - A Bormio dal 13 luglio al 27. (Preritiro a Torino un paio di giorni prima)

Udinese - Non ancora comunicate.