Serie A femminile - Finalmente si parte: Tre big alla caccia della Juventus

Dopo il braccio di ferro che ha segnato buona parte dell'estate, e che al momento vede la FIGC vincitrice sulla Lega Nazionale Dilettanti, si può tornare a parlare di calcio giocato anche sul versante del calcio femminile. Dopo l'esordio di Juventus e Fiorentina in Champions League infatti nel week end inizierà ufficialmente la Serie A che vedrà tre big, due delle quali appena sbarcate nel mondo del calcio in rosa, andare all'inseguimento della Juventus campione in carica. Si tratta delle Viola di Cincotta e delle new entry Roma e Milan, che hanno ereditato buona parte delle rose di Res Roma e Brescia aggiungendo innesti di valore. Queste quattro sulla carta le favorite con le bianconere che, nonostante l'infortunio occorso a Martina Rosucci, sembrano partire ancora in pole grazie a innesti di valore ed esperienza internazionale come Lianne Sanderson e Eniola Aluko e all'arrivo di una delle stelle della nostra nazionale come Cristiana Girelli. La Fiorentina appare la prima rivale delle bianconere con gli arrivi delle straniere Laura Agard, Heleen Philtjens, Stephanie Breitner e di un attaccante di sicuro affidamento in A come Lana Clelland, che vanno a inserirsi in un organico che ha perso tre pedine importanti come Linari e Bartoli in difesa e Carissimi in mezzo al campo.

Roma e Milan dovranno invece dimostrare di essere riuscite in poco tempo a costruire un gruppo importante dopo lo sbarco estivo nel calcio femminile: le giallorosse hanno riportato in Italia Martina Piemonte e prelevato la promettente Agnese Bonfantini per l'attacco. In difesa sono arrivate giocatrici esperte come Di Criscio e Bartoli, che sarà il capitano in questa stagione, mentre in mezzo al campo il colpo è rappresentato da Vanessa Bernauer; le rossonere invece si affidano al gruppo del Brescia vicecampione d'Italia – partendo dal duo offensivo formato da Valentina Giacinti e Daniela Sabatino - con un centrocampo di altissimo livello dove ai lati di Manuele Giugliano dovrebbero agire l'ex Mozzanica Lisa Alborghetti e l'ex viola Marta Carissimi, ma attenzione alle sudamericane Thaisa Moreno e Lady Andrade che rappresentano innesti di grande spessore ed esperienza. In panchina una gloria del calcio femminile come Carolina Morace vogliosa di dimostrare una vincente anche sulla panchina di un club.

Dietro queste quattro, ma pronte a stupire e inserirsi nella lotta, ci saranno l'ambizioso Sassuolo guidato da Gianpietro Piovani (lo scorso anno alla guida del Brescia), club molto attivo sul mercato con una rosa quasi rivoluzionata rispetto a un anno fa, il ChievoVerona Valpo che può contare sul bomber Stefania Tarenzi affiancato da Pirone e Fuselli e su una rosa ben rinforzata, e il Verona targato Hellas che ha mantenuto la rosa della passata stagione con l'innesto di due nazionali slovacche come Harsanyova e Ondrusova. Più dietro, sulla carta, l'Atalanta-Mozzanica che ha perso qualche pezzo pregiato in estate, il Tavagnacco orfano di Clelland, la Pink Bari che punterà sopratutto sul vivaio - dopo il successo nel campionato Primavera di un anno fa – e che ha messo sotto contratto la funambola Simona Petkova e le due neopromosse Florentia, che ha cambiato molto dopo l'approdo in massima serie, e Orobica, club che invece ha puntato sulla conferma del blocco che tanto bene ha fatto un anno fa.

Queste le probabili formazioni delle 12 squadre che prenderanno parte alla prossima Serie A:

Atalanta/Mozzanica (4-3-3): LEMEY; LAZZARI, VITALE, Piacezzi, Verzelletti; Stracchi, Scarpellini, Fusar Poli; CODECÀ, Pellegrinelli, CAMBIAGHI. All. ARDITO

ChievoVerona Valpo (4-3-3): RAICU; Faccioli, Motta, ZANOLETTI, LEDRI; PROST, TARDINI, De. Mascanzoni; Fuselli, TARENZI, PIRONE. All. Zucher

Fiorentina (4-3-1-2): Ohrstrom; Guagni, AGARD, Tortelli, PHILTJENS; Adami, Parisi, BREITNER; Bonetti, Mauro, CLELLAND. All. Cincotta

Florentia (4-3-3): BALDI, COSTANTINO, DONGUS, FILANGERI, Rodella; ORLANDI, Roche, DOMENICHETTI; Nencioni, Hjohlman, ZAZZERA. All. CAROBBI

Juventus (4-4-2): Giuliani; Hyyrynen, Salvai, Gama, Boattin; Cernoia, Galli, EKROTH, Bonansea; GIRELLI, ALUKO. All. Guarino

Milan (4-3-3): CAESAR; MENDES, FUSETTI, MANIERI, TUCCERI CIMINI; ALBORGHETTI, GIUGLIANO, CARISSIMI; HEROUM, SABATINO, GIACINI. All. MORACE

Orobica Bergamo (4-2-3-1): Lonni; Madaschi, G. Milesi, SEGALINI, Vavassori; C. Merli, Barcella; Parsani, Poeta, L. Merli; Fodri,. All. Marini

Pink Bari (3-5-2): Aprile; Quazzico, Novellino, Di Bari; Santoro, Vivirito, Piro, PETKOVA, Ceci; Prascandolo, PITTACCIO. All. D'Ermilio

Roma (4-3-1-2): Pipitone; DI CRISCIO, LIPMAN, BITZER, BARTOLI; ANTONSDOTTIR, BERNAUER, Simonetti; BONFANTINI; PIEMONTE, SERTURINI. All. BAVAGLIOLI

Sassuolo (3-5-2): THALMANN; Giatras, Bursi, MCSORLEY; PETTENUZZO, HANNULA, Giurgiu, DALESZCYK, FREDRIKSSON; MONTERUBBIANO, MARTINOVIC, All. PIOVANI

Tavagnacco (4-4-1-1): PIAZZA; Ceccotti, VIRGILI, WINTER, Mella; Erzen, SEVSEK, Mascarello, Camporese; ERRICO; DEL STABILE. All. Rossi

Verona (4-3-3): STUDER; Meneghini, HARSANYOVA, Ambrosi, Molin; ONDRUSOVA, Wagner, Bardin; Dupuy, Pasini, Giubilato. All. DI FILIPPO

*In maiuscolo i nuovi acquisti.