Serie A femminile, vincono Juve e Brescia. Sarà spareggio Scudetto

Per aggiudicare lo Scudetto in questa stagione bisognerà ricorrere allo spareggio, una gara secca in campo neutro (La Spezia o Reggio Emilia le città indiziate) fra Juventus e Brescia per decidere chi dovrà cucirsi sul petto il tricolore. Le due dominatrici della stagione infatti hanno vinto largamente le sfide contro Verona (6-3 per il Brescia con doppiette di Daniela Sabatino e Valentina Giacinti) e Tavagnacco (4-0 per la Juventus con doppietta di Barbara Bonansea) chiudendo a quota 60 punti. Il regolamento non mette in conto la differenza reti negli scontri diretti, che sarebbe a favore delle bianconere, e per questo fra sette giorni le due squadre dovranno sfidarsi per il titolo. Nell'ultimo turno vince anche la Fiorentina, 3-1 sul campo di un Empoli già retrocesso, che chiude così terza pari merito col Tavagnacco, e il Mozzanica, che si sbarazza del Chievo per 3-2.

Accesissima la lotta salvezza: la Res Roma si salva pareggiando in casa contro il Ravenna che sarà costretto a uno spareggio contro la Pink Bari, vittoriosa sul Sassuolo, per decidere chi retrocederà direttamente e chi invece si giocherà l'opportunità di restare in Serie A sfidando una delle due perdenti degli spareggi promozione in Serie B, l'altra sfiderà invece le neroverdi.

Questi risultati e classifica dopo l'ultima di campionato:

Res Roma-Ravenna 1-1 (96° Ciccotti; 97° Tucceri Cimini)

Verona-Brescia 3-6 (37° aut. Sikora, 73° Kongouli, 81° Decker; 9° aut. Lipman, 23° Sikora, 35°, 58° Sabatino, 62°. 90° Giacinti)

Pink Bari-Sassuolo 2-1 (42° Quazzico, 73° Novellino; 43° Tarenzi)

Empoli-Fiorentina 1-3 (67° Prugna; 21° Mauro, 59° Bonetti, 75° Parisi)

Juventus-Tavagnacco 4-0 (14° Cantore, 63°, 81° Bonansea, 83° Cernoia)

Mozzanica-Chievo Verona 3-2 (32° Mendes, 70° Pirone, 72° Monterubbiano; 23° Mascanzoni, 84° Fuselli)

Classifica: Juventus 60, Brescia 60, Tavagnacco 43, Fiorentina 43, Mozzanica 42, ChievoVerona 26, Verona 25, Res Roma 23, Sassuolo 19, Ravenna 16, Pink Bari 16, Empoli 11