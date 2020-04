Serie A, fumata bianca sul taglio stipendi: "Ma ora i club dovranno definire i singoli accordi"

Nel comunicato della Lega, post assemblea di oggi dove si è arrivati all'accordo per il taglio stipendi, è stato comunque specificato che non ci saranno obblighi: "Questo intervento, necessario per salvaguardare il futuro dell'intero sistema calcistico italiano, prevede una riduzione pari a 1/3 della retribuzione totale annua lorda (ovvero 4 mensilità medie onnicomprensive) nel caso non si possa riprendere l'attività sportiva, e una riduzione di 1/6 della retribuzione totale annua lorda (ovvero 2 mensilità medie onnicomprensive) qualora si possano disputare nei prossimi mesi le restanti partite della stagione 2019/2020. Resta inteso che i Club definiranno direttamente gli accordi con i propri tesserati".