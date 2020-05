Serie A, fumata nera tra la Lega e le tv: club pronti a far partire l'ingiunzione di pagamento

vedi letture

Volano gli stracci tra le tv e la Serie A. A ricostruire la vicenda il quotidiano 'Il Giornale' oggi in edicola, che parla di vicenda che inevitabilmente finirà in Tribunale. L'ultimo vertice tra l'AD della Lega De Siervo e i rappresentanti delle tv (Sky, DAZN e Img) s'è concluso con un nulla di fatto e i club di Serie A sono pronti a far partire l'ingiunzione di pagamento perché non sono arrivati i soldi della terza rata.

Sky non vuole pagare e trattare la riduzione anche in caso di ripartenza. DAZN, invece, è pronto a pagare qualora il campionato dovesse ripartire.