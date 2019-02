© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono dodici i calciatori di Serie A squalificati per un turno che non saranno disponibili per la 25esima giornata di Serie A. Si tratta di Karol Linetty (Sampdoria), Domenico Berardi (Sassuolo), Emre Can (Juventus), Fabio Depaoli (ChievoVerona), Emanuele Giaccherini (ChievoVerona), Marten De Roon (Atalanta), Mohamed Fofana (Udinese), Lorenzo Insigne (Napoli), Joao Pedro (Cagliari), Tomas Rincon (Torino), Pasquale Schiattarella (SPAL) e Suso (Milan).