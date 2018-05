Serie A, giudice sportivo: 3 giornate a Veretout, 10 squalificati per 1 turno

© foto di Federico De Luca

Tre giornate di squalifica per Jordan Veretout. Questa la motivazione del Giudice Sportivo, che ha reso nota la sua decisione pochi minuti fa: "Per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (decima sanzione); per avere, al 50° del secondo tempo, durante un'azione di giuoco, colpito con un calcio alla gamba un calciatore avversario, senza alcuna possibilità di giocare il pallone".

Questi gli altri calciatori squalificati per un turno: Rafael Toloi (Atalanta), Riccardo Montolivo (Milan), Radja Nainggolan (Roma), Valon Behrami (Udinese), Fabio Borini (Milan), Thiago Cionek (SPAL), Everton Luiz (SPAL), Filip Helander (Bologna), Andrea Masiello (Atalanta), Bartosz Salamon (SPAL).