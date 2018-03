Serie A, giudice sportivo: 8 gli squalificati per la 30esima giornata

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il giudice sportivo ha squalificato 8 giocatori in vista del prossimo turno di Serie A:

Antonin Barak (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già

diffidato (Quinta sanzione).

Marco Benassi (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già

diffidato (Quinta sanzione).

Cristiano Biraghi (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

Fortuna Wallace (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già

diffidato (Quinta sanzione).

Jasmin Kurtic (Spal 2013): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già

diffidato (Quinta sanzione).

Antonio Mirante (Bologna): per comportamento non regolamentare in campo; già deiffidato (Quinta sanzione).

Mbaye Niang (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già

diffidato (Quinta sanzione).

Aleandro Rosi (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già

diffidato (Quinta sanzione).