Serie A, giudice sportivo: due giornate di squalifica a Ilicic

Due giornate di squalifica e ammonizione con diffida per il calciatore dell'Atalanta, Josip Ilicic, "per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; per avere, al 39' del secondo tempo, all'atto dell'ammonizione, rivolto al Direttore di gara espressioni irriguardose accompagnate da gesto plateale". Lo sloveno salterà dunque le sfide contro Napoli e Udinese.