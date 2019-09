© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo Kalidou Koulibaly, calciatore fermato per due giornate di campionato. Dopo il quinto turno di Serie A, il Giudice Sportivo ha fermato anche due calciatori per un turno: si tratta del difensore della Sampdoria Jeison Murillo e del portiere del Milan Pepe Reina. Per quest'ultimo anche tremila euro di multa.