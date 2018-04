Serie A, Giudice Sportivo: otto squalificati. Un turno a Bonucci e Rui

Fonte: legaseriea.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Giudice Sportivo della Serie A ha squalificato per una giornata i seguenti giocatori:

Bartosz Bereszynski (Sampdoria)

Leonardo Bonucci (Milan)

Marcelo Brozovic (Inter)

Marco Capuano (Crotone)

Emanuele Giaccherini (Chievo Verona)

Andrea Petagna (Atalanta)

Luca Rigoni (Genoa)

Mario Rui (Napoli)

Per Bonucci anche un'ammenda di 1500 euro: la sanzione è aggravata dalla sua posizione di capitano.

Roma sanzionata di 4000 euro "per avere suoi sostenitori lanciato, al 30° del primo tempo, due bengala nel recinto di giuoco; recidiva; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza".