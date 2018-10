Serie A, Giudice Sportivo: Rogerio e Felipe squalificati. Multa per Correa

© foto di Federico Gaetano

Due giocatori fermati per un turno dal Giudice Sportivo. Si tratta del terzino brasiliano Rogerio, espulso in occasione di Napoli-Sassuolo, e del difensore della SPAL Felipe che è stato ammonito contro l'Inter ed era già diffidato.

Duemila euro di multa per Joaquin Correa della Lazio: l'attaccante biancoceleste era stato ammonito in occasione della sfida contro la Fiorentina per simulazione.