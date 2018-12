© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sono state rese note le decisioni del giudice sportivo in merito alla quindicesima giornata di serie A. Due giornate di squalifica per Luca Ceppitelli, Darijo Srna (Cagliari) e Filip Djuricic (Sassuolo). Un turno di stop per Bartosz Bereszynski (Sampdoria), Domenico Criscito (Genoa), Fabio Depaoli (ChievoVerona), Nikola Milenkovic, Jordan Veretout, Edimilson Fernandes (Fiorentina), Rodrigo Bentancur (Juventus).