Serie A, giudice sportivo: un turno di stop per Brozovic, Linetty e Rincon

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Oltre a Gonzalo Higuain, fermato per due giornate, il giudice sportivo della Serie A ha squalificato per un turno anche Marcelo Brozovic, dopo l'espulsione rimediata a Bergamo nella sfida tra l'Inter e l'Atalanta. Stop per una giornata anche per Karol Linetty e Tomas Rincon.