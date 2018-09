Serie A, gli ingredienti di un sabato ad alta tensione

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sarà un sabato di fuoco quello che introdurrà il prossimo turno di campionato. Una giornata ricca di big match con delle motivazioni particolari, ad iniziare da quel derby della Capitale che brilla di luce propria e si infiamma di polemiche a tinte giallorosse. Il caos seguito alla pubblicazione della biografia di Francesco Totti ha messo in dubbio la posizione di Franco Baldini in seno ai vertici dirigenziali del club capitolino, ed il clima si è già arroventato nonostante il palliativo fornito dalla rotonda vittoria di mercoledì contro il Frosinone nel turno infrasettimanale. In casa Lazio, al contrario, la situazione è decisamente più leggera: i risultati arrivano ed anche le polemiche di inizio stagione post confronto Lotito-Inzaghi hanno lasciato spazio a considerazioni differenti. Prima di chiudere con Inter-Cagliari della serata, il piatto forte è quello fornito dal vero e proprio big match: Juventus-Napoli. La capolista ormai per definizione del nostro torneo, pronta a fronteggiare la sua antagonista più credibile. Un match impreziosito dai sentimenti contrastanti di quel Carlo Ancelotti che ritrova l’unica squadra del suo passato che non gli rievochi dolci ricordi di successi. Insomma, tutti gli ingredienti per un sabato assolutamente da non perdere.