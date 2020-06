Serie A, Gravina pronto al dietrofront sui playoff. Obiettivo: evitare nuove tensioni

Con il passare delle ore e con l’avvicinarsi del 20 giugno, data di ripresa della Serie A, il “piano B” del calcio italiano, quello per capirsi che comprende playoff e playout per definire le posizioni finali della classifica qualora il torneo fosse costretto a fermarsi di nuovo, perde sempre più forza. Come riporta il Corriere della Sera oggi in edicola il presidente della FIGC Gabriele Gravina, primo fautore di questa ipotesi, sta gradualmente cambiando idea. Sulla base di questo dietrofront la volontà di non alimentare tensioni con le società della massima serie (mai convinte da questa idea) e mantenere vivi i rapporti con il presidente della Lega Serie A Dal Pino.