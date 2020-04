Serie A, i club vogliono sapere cosa accadrebbe in caso di nuovi positivi

vedi letture

Dopo la riunione di ieri, che ha permesso alla Lega calcio di diramare un comunicato compatto sulla ripresa del campionato, escono le prime indiscrezioni sulle richieste che i club di A faranno a FIGC e Governo per arrivare alla ripresa. La cosa più importante riguarda una serie di rassicurazioni che le società chiedono in merito a un possibile nuovo stop. Se dovesse esserci un nuovo caso di Covid-19 tra i giocatori, cosa accadrebbe? I club chiedono che sia pensata e definita una "adeguata soluzione" per quanto riguarda i nuovi positivi, dalla quarantena di gruppo, al proseguimento del torneo fino agli spostamenti e al possibile lockdown regionale. Tanti dubbi che dovranno essere sciolti per tornare in campo.