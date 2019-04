Serie A, i convocati per tutte le sfide della trentesima giornata

© foto di PhotoViews

Oggi si disputano sei partite della trentesima giornata di Serie A. Ecco l'elenco dei convocati delle squadre che scenderanno in campo:

Samp, i convocati per il Torino: Ekdal e Barreto non recuperano - Leggi la news, CLICCA QUI!

Genoa, i convocati per l'Inter: Criscito squalificato, c'è Favilli - Leggi la news, CLICCA QUI!

Torino, i convocati per la Samp: Iago Falque out per stiramento - Leggi la news, CLICCA QUI!

Inter, i convocati per il Genoa: torna Icardi, Lautaro ancora out - Leggi la news, CLICCA QUI!

Fiorentina, i convocati per la Roma: c'è Chiesa. Edimilson non ce la fa - Leggi la news, CLICCA QUI!

Parma, i convocati per il Frosinone: Gervinho e Alves out. C'è Stulac - Leggi la news, CLICCA QUI!

Domani Empoli-Napoli, i convocati di Ancelotti: ci sono Hysaj e Mertens - Leggi la news, CLICCA QUI!

Empoli, i convocati di Andreazzoli per il Napoli: ci sono Pajac e Maietta - Leggi la news, CLICCA QUI!