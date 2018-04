Serie A, i finali: Napoli a - 4 dalla Juve, fermata a Crotone

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Napoli rimonta per due volte l'Udinese, sorpassandolo anche grazie ai gol di Tonelli e Albiol, jolly pescati dal mazzo. Il Crotone, invece, pareggia contro la Juventus grazie a una sforbiciata di Simy, rimanendo terzultimp ma in linea di galleggiamento in vista della sfida contro l'Udinese. La Roma torna al terzo posto della classifica, a pari merito con la Lazio vincente a Firenze. All'ultimo minuto vince anche la Sampdoria, infuocando la zona Europa League.

SERIE A - RISULTATI FINALI

Crotone-Juventus 1-1 (Simy; Alex Sandro)

Hellas Verona-Sassuolo 0-1 (Lemos)

Napoli-Udinese 4-2 (Insigne, Albiol, Milik, Tonelli; Jankto, Ingelsson)

Roma-Genoa 2-1 (Under, aut. Zukanovic; Lapadula)

Spal-Chievo Verona 0-0

Sampdoria-Bologna 1-0 (Zapata)

Torino-Milan 1-1 (De Silvestri; Bonaventura)

Fiorentina-Lazio 3-4 (Veretout, Veretout, Veretout; Luis Alberto, Caceres, Felipe Anderson, Luis Alberto)