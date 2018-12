Serie A, i finali: vince il Napoli. Crisi Milan, ok le due genovesi

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Tiene il passo Scudetto il Napoli che vince 1-0 in casa contro la Spal. Basta la rete di Albiol per superare gli estensi, crisi nera per il Milan che perde la posizione Champions: è ko contro la Fiorentina grazie all'eurogol di Chiesa. Vincono entrambe le genovesi, il Grifone contro l'Atalanta, la Sampdoria sul campo dell'Empoli. Pareggio tra Sassuolo e Torino per 1-1, stesso risultato per il Frosinone alla prima di Baroni sul campo di Udine.

Lazio-Cagliari 3-1 (12' Milinkovic-Savic, 23' Acerbi, 67' Lulic, 90'+3 Joao Pedro (r.))

Empoli-Sampdoria 2-4 (11' Pasqual (r.), 41' Ramirez, 70' Quagliarella, 75' Caputo, 86' Caprari, 90'+2 Caprari)

Genoa-Atalanta 3-1 (45'+5 Toloi (a.), 55' Zapata (r.), 67' Lazovic, 89' Piatek)

Milan-Fiorentina 0-1 (73' Chiesa)

Napoli-Spal 1-0 (45'+1 Albiol)

Sassuolo-Torino 1-1 (55' Belotti, 90'+2 Brignola)

Udinese-Frosinone 1-1 (32' Mandragora, 59' Ciano)

Chievo Verona-Inter 18:00

Parma-Bologna 18:00

Juventus-Roma 20:30