Serie A, i parziali al 45': Fiorentina e Samp in vantaggio. Pari a Marassi

© foto di Federico De Luca

Sono terminati i primi tempi delle tre sfide di Serie A valevoli per il recupero della 27esima giornata del massimo campionato. A Bergamo, Atalanta e Sampdoria negli spogliatoi sull'1-0 in favore dei blucerchiati, passati in vantaggio allo scadere con Caprari. Vantaggio anche per la Fiorentina a Udine, che dopo i primi 45' conduce grazie al calcio di rigore realizzato da Veretout al 29'. Zero a zero, invece, il parziale di Marassi tra Genoa e Cagliari (da segnalare un calcio di rigore assegnato dall'arbitro Maresca in favore del Grifone, annullato in seguito dal Var).