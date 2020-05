Serie A, i playoff tornano di moda. Ma non maxi: le prime 4 per lo scudetto. Rebus playout

vedi letture

Playoff sì, ma non iper-allargati. L’idea stuzzica il presidente federale Gabriele Gravina, che, grazie agli aiuti di UEFA e Governo, potrebbe cambiare il format del campionato senza grosse ripercussioni, e con queste modalità ritiene sia più semplice e utile portarlo a termine.

Quante squadre? Nella giornata di ieri, si erano diffuse indiscrezioni relative a un maxi-playoff scudetto che avrebbe coinvolto ben 12 squadre. Secondo Il Messaggero, invece, l’intenzione sarebbe di far partecipare solo le prime quattro, anche perché nessuna accetterebbe mai di mettere a rischio la Champions League. Per quanto riguarda i playout, sarebbero in sei a giocarsi la salvezza: non semplicissimo, dato che il Torino ha un punto in meno dell’Udinese, ma con anche una partita in meno. Dove si giocherebbero? Probabilmente al centro-sud. Detto che resta, in ogni caso, una via alternativa e non principale per portare a termine la stagione.