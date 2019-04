© foto di Insidefoto/Image Sport

Sono finiti i primi tempi delle gare delle 15 in Serie A. Prezioso, per adesso, il momentaneo successo della Spal contro l'Empoli per 2-1. In zona salvezza, pari del Bologna in casa contro la Sampdoria per 0-0, Udinese sotto in casa contro il Sassuolo per 0-1, il Cagliari vince 1-0 contro il Frosinone. In zona Champions, invece, pari tra la Lazio contro il Chievo Verona per 0-0, stesso risultato tra Genoa e Torino.

Cagliari-Frosinone 1-0 al 45' - Leggi la news, CLICCA QUI!

Lazio-Chievo 0-0 al 45' - Leggi la news, CLICCA QUI!

Genoa-Torino 0-0 al 45' - Leggi la news, CLICCA QUI!

Empoli-SPAL 1-2 al 45' - Leggi la news, CLICCA QUI!

Udinese-Sassuolo 0-1 al 45' - Leggi la news, CLICCA QUI!